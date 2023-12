Champions: Inter e Real Sociedad si annullano, nerazzurri secondi nel girone

Inter fb

L'Inter passa agli ottavi di Champions League sul vagone della seconda. Nell'ultimo turno del girone conto la Real Sociedad non va oltre lo 0-0. Proprio i baschi restano in testa alla classifica. Nonostante le mura amiche la squadra di Inzaghi non è brillante e letale come durante le ultime prestazioni. Accanto a Thuram è schierato Sanchez e Frattesi gioca al posto di Barella.I nerazzurri sentono la pressione del risultato e anche se tessono le collaudate trame di gioco creano poche occasioni. La più clamorosa arriva da Mhkytarian che si vede respingere dal difensore una botta sicura a porta semi-sguarnita, dopo un'azione insistita di Sanchez intercettata da Remiro.