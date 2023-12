Trinitapoli, mostra d'Arte 'Libera' di Tina Bruno e Alba Bove dedicata alle donne

Il Comune di Trinitapoli presenta un evento di rilevante spessore artistico con l'inaugurazione della mostra "Libera", organizzata presso la Biblioteca Comunale del centro ofantino. L'iniziativa, patrocinata dall'amministrazione comunale, avrà luogo sabato sedici dicembre alle 17:00 e vedrà l'esposizione delle opere d'arte di due talentuose pittrici casaline, Tina Bruno ed Alba Bove.La mostra "Libera" è un omaggio alle donne, con i dipinti delle due artiste che rappresentano l'espressione della loro intima essenza. Le opere trasmettono il fluire continuo di sensazioni ed emozioni, plasmate sulla tela attraverso un gioco di colori, talvolta decisi, talvolta sfumati, luminosi o opachi, apparentemente privi di obiettivi formali e organizzazione razionale.Le artiste Tina ed Alba sono chiamate a esprimere ciò che rappresenta la pienezza della loro analisi creativa e del patrimonio artistico nel loro percorso. L'archeologa dott.ssa Anna Maria Tunzi introdurrà l'evento, che avrà la partecipazione dei commissari prefettizi Ferri, Guerra e Santoro.La serata in Biblioteca sarà arricchita dalla performance musicale di Giuseppe Marasciuolo al pianoforte e Ferdinando Dascoli al flauto. Durante l'evento, verranno declamate poesie dedicate alle donne, creando un connubio unico tra arti visive e letterarie.Successivamente, il pubblico si sposterà nello spazio espositivo del Museo Archeologico degli Ipogei, dove potrà ammirare la mostra delle opere di Tina Bruno e Alba Bove. L'evento si configura come un'opportunità imperdibile per immergersi nell'universo creativo di due talentuose artiste, celebrando l'arte e la femminilità in un contesto culturale coinvolgente.