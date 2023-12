Tuglie, torna il 'Mercatino di Natale' tra musica e pupi in terracotta

Dalle ore 17:00 si darà il via al suono con la cornamusa, mentre dalle 20.30 si darà il via alla musica popolare salentina. La visita della festa sarà anche un'occasione unica per visitare la vecchia cantina: dodici metri quadri di storia e tradizione, tra statue antiche, carta roccia, legni, pietre e vegetazione della macchia Mediterranea.



Per info: 348 5465650 Un grande appuntamento per chi desidera arricchire il presepe con oggetti interamente realizzati a mano e per chi vuole anche assaggiare i prodotti tipici del territorio salentino. Si darà infatti grande spazio alla gastronomia con la degustazione di pittule, pucce e vino locale.Dalle ore 17:00 si darà il via al suono con la cornamusa, mentre dalle 20.30 si darà il via alla musica popolare salentina. La visita della festa sarà anche un'occasione unica per visitare la vecchia cantina: dodici metri quadri di storia e tradizione, tra statue antiche, carta roccia, legni, pietre e vegetazione della macchia Mediterranea.L'evento, organizzato da Gianpiero Pisanello, rientra nella programmazione di "Natale in Cantina 2025", un ricco cartellone fino al 7 gennaio con presentazione di libri, laboratori di cucine, letture, passeggiate culturali ed eventi tradizionali.

Si terrà a Tuglie dalle ore 17:00 fino a tarda serata, presso "Cantina peparussu", in via Nicola Tramacere 85, il mercatino di natale dove sarà possibile acquistare oggetti in terracotta e oggettistica per il presepe.Si potranno trovare i pupi in terracotta realizzati da Dario De Micheli, le miniature in pietra, gli oggetti in paglia e in legno, in rame e ferro, le miniature in terracotta del compianto Rocco Corciulo di Alezio e tante altre miniature realizzate da Lori Cimino. Grande spazio anche all'artigianato salentino e alla tradizione con i ventagli votivi di Antonio Chiarello.