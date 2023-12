'Una Stella per la Speranza', dal 7 al 10 dicembre Lilt Lecce nelle piazze contro i tumori

LECCE - Dal 7 al 10 dicembre nelle principali piazze del Salento si celebra la 32esima "Giornata della Speranza", campagna di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) di Lecce per sostenere con la vendita delle "Stelle di Natale" i numerosi progetti di educazione alla Salute e i servizi gratuiti di Prevenzione ed Assistenza oncologica erogati nella nostra provincia. Il contributo richiesto per le piantine è di 10 euro. - Dal 7 al 10 dicembre nelle principali piazze del Salento si celebra la 32esima "Giornata della Speranza", campagna di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) di Lecce per sostenere con la vendita delle "Stelle di Natale" i numerosi progetti di educazione alla Salute e i servizi gratuiti di Prevenzione ed Assistenza oncologica erogati nella nostra provincia. Il contributo richiesto per le piantine è di 10 euro.





"Era il 1992 quando furono vendute le prime 5mila Stelle di Natale LILT Lecce – ricorda il presidente Carmine Cerullo - per finanziare l’assistenza domiciliare ai pazienti oncologici salentini e l’attivazione del Registro Tumori di Lecce. L’idea fu subito riconosciuta e apprezzata, così nel giro di pochi anni sono nate delegazioni LILT in tutta la provincia e le piantine distribuite ormai superano la soglia delle 30mila. Si tratta di un contributo fondamentale, che ci consente di continuare a svolgere la nostra attività in maniera sempre libera ed indipendente dalle logiche di mercato – sottolinea – assicurando con rigore e serietà ai salentini i nostri servizi gratuiti, in particolare le visite di prevenzione (oncologia, senologia, ginecologia con pap-test, dermatologia, urologia, ecc.) nei 33 Ambulatori LILT attivi in tutta la provincia, l’assistenza ed il sostegno socio-psicologico ai pazienti ed alle loro famiglie, il servizio di trasporto pazienti per la radioterapia ed il prezioso impegno presso i C.Or.O – Centri di Orientamento oncologico - ospedalieri. Tutto questo avviene solo grazie all’opera di decine di medici, infermieri, psicologi e cittadini volontari, dei quali abbiamo sempre più bisogno, nell’interesse precipuo dei pazienti, spesso disorientati e bisognosi di supporto. Per questo la LILT di Lecce torna a fare appello ai Salentini affinché non facciano mancare il loro tradizionale sostegno alla nostra Associazione".

La LILT di Lecce è attiva da oltre 30 anni sul territorio provinciale ed assicura molti utili servizi alla popolazione:

- EDUCAZIONE SANITARIA sulla prevenzione e lotta ai fattori di rischio ambientale, con incontri, conferenze, dibattiti e diffusione di materiale divulgativo. Oltre 50 scuole della provincia sono coinvolte nei progetti Lilt ("Prevenire è vivere" e "Guadagnare Salute con la Lilt"). Per le aziende, invece, è in corso la campagna "In-Vesti Salute" che prevede percorsi di prevenzione sui luoghi di lavoro con incontri informativi e visite di prevenzione.

- PREVENZIONE CLINICA con visite e consulti specialistici gratuiti (Oncologia, Senologia, Ginecologia, Dermatologia, Urologia) in 33 Ambulatori (Casarano, Lecce, Alezio, Aradeo, Arnesano, Calimera, Cavallino, Carmiano/Magliano, Collemeto, Copertino, Corigliano D’Otranto, Cursi, Galatina, Galatone, Gallipoli, Leverano, Lizzanello, Maglie, Martano, Melendugno, Melissano, Monteroni, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Nardò, Ruffano, San Donato/Galugnano, Scorrano, Specchia, Strudà, Ugento, Uggiano La Chiesa, Veglie).

- SOSTEGNO PSICOLOGICO a pazienti, familiari e caregiver.

- ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA ai pazienti terminali, con quattro équipe medico-infermieristiche (circa 400 sono le persone seguite annualmente);

- TRASPORTO PAZIENTI PER RADIOTERAPIA.

- ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO E ACCOGLIENZA NEI C.OR.O OSPEDALIERI (Centri di Orientamento Oncologico) a Lecce, Casarano, Gallipoli e Tricase.

- RICERCA AMBIENTALE (Progetto GENEO, ecc.)

- DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

La "Giornata della Speranza" serve a sostenere anche il completamento del CENTRO ILMA a Gallipoli, Istituto polivalente per la lotta al cancro, i cui lavori sono in fase di ultimazione. All’interno del Centro Ilma, che appartiene ai tantissimi cittadini che lo hanno voluto e sostenuto, coesisteranno un Centro di Ricerca per la Prevenzione Primaria, un’Area per la Prevenzione Clinica, un’Area per la Riabilitazione, un Centro Studi e Biblioteca e una Sala Convegni per attività multimediali.