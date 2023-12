Centro risvegli Ceglie Messapica, Amati: 'Continuano le attività. Entro fine anno rimozione della interferenza Enel'

- "Continuano i lavori per la costruzione del Centro risvegli di Ceglie Messapica. Entro quindici giorni sarà installata la nuova cabina elettrica per la rimozione dell’interferenza dell’area interessata con un cavo di alta-media tensione dell’Enel. Non appena sarà terminata l’installazione della cabina elettrica, cominceranno i lavori a carico di Enel, la cui conclusione è prevista in venti giorni lavorativi" ha dichiarato, in una nota stampa, il presidente della Commissione Bilancio e programmazione, Fabiano Amati.