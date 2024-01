3 gennaio '54, 70 anni fa la nascita della Tv italiana

"La Rai Radiotelevisione italiana inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive". Così il 3 gennaio 1954 la prima annunciatrice Fulvia Colombo diede il via ai programmi tv. In occasione del 70esimo compleanno dall'inizio delle stesse, il Giornale di Puglia riserverà delle finestre di approfondimento storico sulla presenza della Rai in Puglia, a partire dalla nascita della rispettiva sede regionale per proseguire con il ricordo di alcuni avvenimenti coperti dalla Tv pubblica nel tacco d'Italia con l'avvio delle trasmissioni regionali nel 1979.