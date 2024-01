Miss Italia, prima selezione pugliese dell’anno

BARI - Il concorso di bellezza più celebre del Paese, di cui la Carmen Martorana Eventi è esclusivista interregionale per Puglia e Basilicata, riparte domenica 7 gennaio, alle ore 18.00, dal casting e selezione che si terrà a Villa La Siragusa, raffinata ed esclusiva location per matrimoni ed eventi sita a Palombaio, frazione di Bitonto, in provincia di Bari.Confermato alla conduzione il bravo “presentattore” Christian Binetti, al timone tra le altre cose del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud.Verranno elette le prime miss che avranno accesso alle fasi successive del concorso e sarà anche presentato il nuovo abito tricolore che aprirà in passerella gli eventi di Miss Italia Puglia e Basilicata, disegnato e realizzato ancora una volta dal talentuoso stilista Giulio Lovero.L'evento sarà anche un Galà in Rosa in cui verrà presentato il calendario Top Fashion Model 2024 in favore della LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori sez. Bat presieduta da Michele Ciniero.Giunto alla settima edizione, il calendario, la cui organizzazione è stata curata dalla Carmen Martorana Eventi e dall'Ufficio Moda Italia, ha come testimonial Katrin Quaratino, Miss Italia Puglia 2023.Negli scatti di Enzo Angelini e Rocco Caliandro, con riprese video di Toni Argentieri, gli abiti dell'atelier Miss and Lady by Giulio Lovero e dello showroom Esseddi Sposa, i gioielli Decaro, gli occhiali dell'Ottica Invista di Giovinazzo; hair stylist Maria Altomare, Art Decò Parrucchieri, Matteo Parrucchieri, make up di Arkè - Scuola di estetica e acconciatura.