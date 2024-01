MESAGNE - Il 2024 inizia con una tragedia per la comunità di Mesagne: Pierpaolo Colapinto, un cuoco di 32 anni, è deceduto nella notte di Capodanno. Dopo aver preparato il cenone di fine anno a Manduria, il giovane si è sentito male al rientro a casa. Nonostante il pronto intervento della sua fidanzata e l'arrivo dell'ambulanza del 118, Colapinto è spirato poco dopo il suo arrivo all'ospedale Giannuzzi di Manduria. Le cause del decesso sono ancora da chiarire, in attesa dell'autopsia.