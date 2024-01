Attacco criminale a Stornara: esploso bancomat all'ufficio postale

foto generica

STORNARA - Nella tranquilla località di Stornara, provincia di Foggia, la scorsa notte si è verificato un attacco criminale, con l'esplosione del bancomat presso l'ufficio postale del paese. I malviventi hanno utilizzato un ordigno rudimentale per compiere l'atto, che ha immediatamente attirato l'attenzione delle forze dell'ordine.Nonostante il tentativo di far esplodere il bancomat, i criminali non sono riusciti a portare via il denaro contenuto al suo interno. I carabinieri sono intervenuti sul luogo e stanno attualmente conducendo indagini per risalire agli autori di questo gesto criminale. Gli investigatori analizzano attentamente le immagini delle telecamere di sorveglianza nella speranza di ottenere indizi utili che possano portare alla cattura dei responsabili.La comunità locale è sconvolta dall'evento, e le autorità stanno lavorando per garantire che giustizia sia fatta e che episodi del genere non abbiano a ripetersi.