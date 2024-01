Eroe fuori servizio: un soccorritore del 118 salva una vita grazie a un defibrillatore

TARANTO - Un uomo di 60 anni è stato miracolosamente salvato da un soccorritore del 118 fuori servizio, Francesco Balsano, che è intervenuto prontamente utilizzando un defibrillatore trovato in una colonnina vicino a un campo da calcetto. La drammatica situazione è avvenuta durante una tranquilla passeggiata in corso Lenne, nei pressi del campo da calcio, quando il soccorritore ha udito le grida di aiuto di un gruppo di persone.L'uomo, mentre giocava, improvvisamente si è accasciato al suolo, in arresto cardiocircolatorio. Francesco Balsano ha agito prontamente, chiamando il 118 e istruendo uno dei presenti a recuperare il defibrillatore. Senza esitazione, ha iniziato il massaggio cardiaco e, una volta in possesso del defibrillatore, ha erogato due scariche, riportando il cuore a battere regolarmente.Dopo circa 10 minuti, l'ambulanza del 118 è giunta sul posto, confermando che il 60enne stava respirando autonomamente. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Taranto per ulteriori cure. Maro Balzanelli, direttore del dipartimento 'Set 118' della Asl di Taranto e presidente nazionale del servizio 118, ha commentato l'evento dichiarando: "Un’altra vita salvata - ha tenuto alla perfezione la ‘catena della sopravvivenza’. Bravissimo il nostro soccorritore che ha fatto la differenza."