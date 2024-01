Arrestate 8 persone per furti di olive nelle aree rurali: carabinieri sul caso

CERIGNOLA - Otto persone sono state arrestate dai carabinieri delle compagnie di Cerignola e San Giovanni Rotondo durante servizi straordinari di controllo del territorio. Sono ritenute responsabili di una serie di furti di grandi quantità di olive nelle zone rurali. Nel primo episodio, tre individui sono stati arrestati in flagranza di reato in un terreno privato, dopo aver danneggiato numerosi alberi di ulivo.Nel secondo episodio, avvenuto il giorno successivo in un'altra località, sono stati individuati altri tre soggetti, portati in carcere a Foggia. Sono stati accertati furti anche in una terza località, dove due persone sono state poste agli arresti domiciliari. La refurtiva, complessivamente quantificata in oltre 4 quintali di olive, è stata restituita ai legittimi proprietari.