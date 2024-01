Arrestato a Brindisi per tensioni di vicinato: spari contro una finestra e ordinanza di custodia cautelare per 49enne

BRINDISI - I Carabinieri di Brindisi hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 49enne locale il 9 gennaio. L'uomo è indagato per detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, danneggiamento aggravato, tentata violenza privata ed esplosioni pericolose. Già noto alle Forze dell'Ordine, l'individuo è stato coinvolto in dissidi con i vicini di casa che lo accusavano di provocare rumori molesti.Lo scorso dicembre, in seguito alle tensioni, l'uomo sarebbe sceso in strada armato di pistola, urlando contro i vicini e sparando due colpi contro la finestra della loro abitazione. Fortunatamente, i proiettili non hanno ferito gli occupanti, danneggiando solo mobilio e pareti. L'uomo è riuscito a dileguarsi poco dopo l'incidente.L'individuo è stato identificato grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza. Questo episodio sottolinea la gravità delle tensioni di vicinato e la necessità di affrontare tali situazioni in modo tempestivo e efficace. La decisione di emettere un'ordinanza di custodia cautelare evidenzia il serio rischio che questo individuo rappresenta per la sicurezza pubblica.