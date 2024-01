Bitonto, laboratori e attività in Lama Balice per imparare a mangiare sano

BITONTO - Quattro incontri in masseria didattica per far conoscere ai bambini, attraverso laboratori sul campo, giochi ed esperienze pratiche, le ricchezze del nostro territorio e per educarli all’importanza di mangiare frutta e verdura, meglio se di stagione, e cibi naturali, possibilmente locali, per assimilare in modo equilibrato e corretto le sostanze di cui il nostro organismo ha bisogno.È questo l’obiettivo del progetto “Impariamo a mangiare sano”, promosso da Regione Puglia e Comune di Bitonto, che sarà presentato lunedì 15 gennaio a Bitonto, alle 16.30 nella Sala degli Specchi di Palazzo Gentile, sede del municipio (corso Vittorio Emanuele II, 41). Un progetto che coinvolgerà 600 alunni provenienti da tutte le scuole primarie di Bitonto, Palombaio e Mariotto che, da gennaio ad aprile, saranno protagonisti di una serie di incontri che si terranno nella Masseria Lama Balice (Bitonto, via Burrone 14) e in quel polmone verde che è l’omonimo Parco Naturale Regionale, ricco di specie vegetali e di grotte. Gli incontri partiranno il 22 gennaio e proseguiranno fino ad aprile.Un’iniziativa che parte da una consapevolezza. Una buona alimentazione è tra gli elementi essenziali per una vita in salute. È importante, quindi, conoscere i prodotti del nostro territorio, la loro stagionalità e la loro trasformazione.Interverranno Francesco Paolo Ricci, sindaco di Bitonto; Christian Farella, assessore all’Istruzione; Francesco Brandi, assessore all’Agricoltura; Alessandro Saracino, executive chef; Rossella Elia, agronoma; Ester Martiradonna, nutrizionista; Francesca Scoppio, psicologa.Diverse le scuole coinvolte: I circolo didattico statale “Nicola Fornelli”, istituto comprensivo “Don Tonino Bello”, istituto comprensivo Modugno - Rutigliano - Rogadeo, Istituto Comprensivo Sylos, istituto comprensivo Cassano - De Renzio, istituto Sacro Cuore.