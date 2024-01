Acquaviva delle Fonti, riaperto il ponte di via Maselli Campagna, Lenoci: 'Obiettivi sicurezza e viabilità'

ACQUAVIVA DELLE FONTI – Mitigare il rischio idrico e agevolare la viabilità della zona, con questi obiettivi sono stati avviati i lavori sul ponte di via Maselli Campagna ad Acquaviva delle Fonti, oggi riaperto al traffico. I lavori, durati 14 mesi, rientrano in un piano più ampio che mira a favorire il defluire delle acque piovane, in modo che non arrechino pericolo alla cittadinanza, aprendo la strada in lama Cimarosa.Questa mattina si è tenuto il collaudo finale, propedeutico alla riapertura. Il sindaco Marco Lenoci ha ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile l’opera, dalla passata amministrazione, che ha avviato i lavori, agli uffici tecnici comunali, fino a progettisti e all’azienda che ha realizzato i lavori. “Come primo cittadino sono orgoglioso – ha spiegato Lenoci – perché quest’opera raggiunge due obiettivi, fondamentali per la cittadinanza: sicurezza e viabilità. Sicurezza perché le acque piovane, anche in quantità straordinarie, potranno defluire senza arrecare pericolo alla popolazione. Viabilità perché finalmente residenti e commercianti non saranno costretti a giri immensi per arrivare a casa o al negozio. Sono orgoglioso di quest’opera – ha concluso Lenoci – perché porterà benefici ad Acquaviva per molti anni”.Ora il terzo stralcio dell’opera. Verrà realizzato un altro ponte per consentire alla lama di non avere più ostacoli verso il mare. Spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Mariagrazia Barbieri: “Un’opera strategica per la città che contiamo di portare a termine in tempi decisamente ridotti rispetto ai primi due stralci. Non ci saranno lavori per i sottoservizi e quindi si potrà procedere in pochi mesi. Verrà chiuso un tratto della circonvallazione e, di conseguenza, creeremo ancora qualche disagio ai cittadini e agli esercenti ma con ancora un po’ di pazienza potremo mettere in sicurezza il territorio, a beneficio di tutti”.