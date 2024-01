Infermiera aggredita a Gioia del Colle: Asl Bari assicura supporto e azioni legali

BARI – La direzione generale della ASL esprime pieno supporto all'infermiera del Centro di salute mentale di Gioia del Colle, vittima di un'aggressione sul luogo di lavoro da parte della madre di una paziente nei giorni scorsi.Il direttore generale, Antonio Sanguedolce, ha dichiarato: "Apprendiamo purtroppo dell’ennesimo episodio di violenza fisica nei confronti di una nostra dipendente. Sono state già avviate le procedure legali, e intanto ci auguriamo che l’operatrice, che ha riportato 5 giorni di prognosi per le lesioni subite, possa ritrovare la serenità e tornare presto alla sua attività lavorativa."Come parte delle misure intraprese, sarà garantita assistenza legale all'infermiera, e la denuncia per lesioni e interruzione di pubblico servizio sarà presentata nei confronti dell'aggressore.La ASL ribadisce il suo impegno nel fornire un ambiente sicuro per il personale e assicura che verranno adottate tutte le azioni necessarie per preservare la sicurezza e il benessere dei dipendenti in servizio presso le strutture sanitarie.