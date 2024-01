Morta impiccata con la sciarpa del Casarano: domani l'autopsia

CASARANO - Domattina sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Roberta Bertacchi, la giovane donna di 26 anni trovata impiccata ieri sul balcone della sua abitazione a Casarano, provincia di Lecce. Il medico legale Alberto Tortorella sarà incaricato di condurre l'esame autoptico, nel tentativo di gettare luce sulla tragica vicenda.Il corpo di Roberta è stato scoperto con una sciarpa della locale squadra di calcio legata a una pensilina, aggiungendo un elemento di particolare rilievo all'indagine. Nel documento notificato ai famigliari, si fa riferimento all'articolo 580 del codice penale, che riguarda l'"istigazione o aiuto al suicidio". La procura di Lecce, rappresentata dal magistrato Maria Rosaria Petrolo, coordina le indagini affidate ai carabinieri.Al momento, non ci sono indagati né ipotesi di reato specifiche. Tuttavia, il fidanzato di Roberta, un 35enne vicino agli ambienti ultras del Casarano, è stato ascoltato come persona informata sui fatti. I due sono stati visti litigare la sera prima della tragica scoperta, aggiungendo un ulteriore elemento di interesse alle indagini.La comunità di Casarano rimane sconvolta da questa drammatica situazione, mentre le indagini continuano nella speranza di comprendere le circostanze che hanno portato a questo triste epilogo. L'autopsia rappresenta un passo fondamentale per ottenere informazioni cruciali sulla morte di Roberta Bertacchi, mentre la procura lavora per fare chiarezza su questo doloroso capitolo.