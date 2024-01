Banda di ladri di auto smantellata dai Cc: operavano tra Milano e Cerignola

CERIGNOLA - Nella giornata di oggi, i carabinieri di Corsico hanno annunciato il successo di un'operazione che ha portato allo smantellamento di una pericolosa banda di ladri di auto operante tra Milano e Cerignola. L'inchiesta, avviata nel luglio 2023, ha portato all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 individui, eseguita tra le province di Milano e Foggia.Complessivamente, la banda è accusata del furto di 63 veicoli, sottratti con abilità attraverso la duplicazione elettronica delle chiavi. Le auto rubate venivano successivamente parcheggiate in luoghi remoti per poi essere trasferite a Cerignola entro 24 ore dal furto.Le indagini hanno rivelato che il destino delle auto rubate era vario: alcune venivano smontate per la vendita dei pezzi di ricambio, mentre altre diventavano oggetti di riciclaggio e ricettazione. Otto membri della banda sono stati arrestati, uno ha ricevuto la notifica nel carcere di San Vittore, dove si trovava detenuto per altre cause, e un altro è stato posto ai domiciliari.L'operazione dei carabinieri rappresenta un importante passo nella lotta contro il crimine organizzato e la criminalità legata al furto di auto, sottolineando l'efficacia delle forze dell'ordine nel contrastare attività illecite che danneggiano la sicurezza pubblica.