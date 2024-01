Tragedia alla Clinica Mater Dei di Bari: trovato senza vita un uomo, ipotesi di decesso di un clochard ceco

BARI - Nelle prime ore di questa mattina, un'inaspettata tragedia ha scosso la Clinica Mater Dei di Bari, dove è stato rinvenuto il cadavere di un uomo sotto un cespuglio. La vittima è stata identificata come Petr Skandera, un clochard di 47 anni originario della Repubblica Ceca.Secondo le prime informazioni, Skandera si era rivolto al pronto soccorso della clinica, ma al momento non sono chiari i motivi del suo decesso. Le autorità stanno conducendo un'indagine per comprendere le circostanze che hanno portato alla tragica scoperta nelle aiuole della struttura medica.La comunità è sconvolta da questo evento e attende con ansia ulteriori dettagli sull'accaduto.