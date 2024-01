Bari Calcio, 116 anni con vista playoff

Da essa, il Galletto dista di 2 punti per l'ottavo posto quale ultima posizione attualmente occupata dal Brescia vincitore in casa del Modena per 1-2 nel primo turno del girone di ritorno. Una distanza che può essere ulteriormente accorciata se il Bari farà bottino pieno nelle prossime due gare a partire dalla trasferta di Ascoli in programma domenica 21 gennaio 2024 alle 16.15 e, a seguire, sempre allo stesso orario, sabato 27 gennaio contro la Reggiana al San Nicola.





Due incontri non facili per i pareggi esterni rispettivamente ottenuti dalle due prossime avversarie del Bari, in casa del Parma e del Pisa. Ma, per poter festeggiare al meglio il centosedicesimo compleanno, la dirigenza biancorossa dovrà intervenire sul mercato per ingaggiare un attaccante capace di fare la differenza in un girone di ritorno che per la finestra di riparazione invernale si somiglia sempre più a un campionato nel campionato.





Una necessità riscontrata nel confronto con la Ternana di sabato scorso e nel corso del quale, pur con gli innesti dei nuovi arrivati Kallon e Lulic, il Bari ha evidenziato una carenza nel volume di gioco da proporre e una lentezza nella rapidità offensiva. Difetti sui quali si dovrà intervenire per consentire al Bari una maggiore competitività in una Serie B italiana, notoriamente lunga e dura per l'obiettivo promozione in A come anche per quello della permanenza nella cadetteria.

