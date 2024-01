Bari-Reggiana: l'ultimo precedente di B nel 1992

Ssc Bari fb

- Dopo 32 anni, Bari e Reggiana tornano ad affrontarsi al San Nicola in una gara del campionato di Serie B. Era il 13 settembre 1992 quando la gara valida per la seconda giornata del torneo cadetto terminò 0-0. Un risultato che il Bari dovrà evitare contro un'avversaria vogliosa dopo il deludente pareggio della squadra emiliana contro il Como nel confronto disputato sabato scorso a Reggio Emilia. La partita in programma al San Nicola alle ore 16.15 di sabato 27 gennaio 2024 contro gli emiliani allenati da Alessandro Nesta aprirà il trittico di gare interne che opporrà i biancorossi ad altrettante matricole. Dopo la Reggiana, sarà il turno del Lecco per l'incontro in programma sabato 10 febbraio alle 16.15 e a seguire della Feralpisalò, nel confronto che avrà inizio alle 14 di sabato 17 febbraio 2024.