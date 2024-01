Sinner sconfigge Djokovic e vola in finale: vittoria epica dell'azzurro agli Australian Open

Nel primo set, Jannik Sinner stupisce con un recupero straordinario, conquistando il servizio di Nole e portandosi avanti 2-0. Nonostante Djokovic inizi a carburare, Sinner mantiene il vantaggio e chiude il set 6-1, un exploit non visto in Australia negli ultimi 9 anni.Il secondo set vede Djokovic lottare per rientrare, ma Sinner resta saldo con un gioco eccezionale. Nonostante i tentativi del numero 1 al mondo, l'altoatesino si impone con un 6-2, servendo per il set con due break di vantaggio.Nel terzo set, Djokovic mostra la sua forza, costringendo Sinner a una lotta serrata. Dopo un tie-break emozionante, Djokovic riesce a prendere il set 7-6(8), dimostrando la sua abilità nel momento cruciale.Il quarto set è un'altalena di emozioni, con Sinner mantenere la sua concentrazione. Con una serie di break e recuperi, Sinner chiude il set 6-2, conquistando la vittoria in un match epico agli Australian Open.Jannik Sinner dimostra la sua forza e abilità, superando Novak Djokovic in una partita memorabile, aprendo la strada a una giornata da sogno per il giovane talento italiano.