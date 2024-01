Basket: l'Happy Casa Brindisi vince 88-79 sul Brescia al Pala Pentassuglia

- L’ Happy Casa Brindisi vince 88-79 con il Brescia al “Pala Pentassuglia” nella quindicesima e ultima giornata di andata di A/1 di basket. Nel primo quarto un canestro di Petrucelli porta in vantaggio i lombardi 9-6 e un tiro libero di Della Valle permette al Brescia di prevalere 21-19 sui pugliesi. Nel secondo quarto Sneed regala il pareggio , 26-26 ai brindisini e Morris con una tripla consente all’ Happy Casa di imporsi 41-40 sul Brescia.

Nel terzo quarto i punti di Sneed danno il 44-43 alla squadra di Dragan Sakota e la realizzazione di Bartlet conclude questa fase di partita sul 67-63 per i pugliesi. Nel quarto quarto Laszewski con una conclusione da breve distanza, assicura il 78-74 ai pugliesi e Morris con i tiri liberi concretizza la vittoria dell’ Happy Casa per 88-79. Migliori marcatori: nei brindisini Sneed 28 punti e Bartley 17 e nel Brescia Bilan 18 punti e Christon 16. I pugliesi sono all’ ultimo posto in classifica con 6 punti. Nella sedicesima giornata, la prima di ritorno l’ Happy Casa giocherà lunedì 15 gennaio alle 20 con la Virtus Bologna alla “Segafredo Arena”.