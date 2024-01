Leccesi, parliamone insieme: incontro con il sindaco Salvemini al Parco Galateo

LECCE - Mercoledì 10 gennaio alle 18.30 al Parco del Galateo in via Malta il sindaco Carlo Salvemini, accompagnato da assessori, consiglieri e tecnici comunali, incontrerà la comunità del quartiere attorno al nuovo parco urbano, per un incontro “senza filtro” con i cittadini, utile a parlare dei problemi della città, raccogliere segnalazioni, critiche e suggerimenti, illustrare i progetti in cantiere, quelli in programma e quelli già realizzati.Si tratta del decimo appuntamento della campagna “Leccesi, parliamone insieme” che ha già attraversato diversi quartieri, borghi e marine. Momenti di incontro e dialogo diretto che aiutano chi amministra ad avere una più esatta contezza dei piccoli problemi di chi vive i quartieri e i cittadini a conoscere i progetti in cantiere e le strategie che orientano il governo della città.