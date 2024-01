Serie C, il Cerignola vince 2-1 sul Messina al San Filippo

- Terza vittoria esterna del Cerignola che prevale 2-1 sul Messina al “San Filippo” nella ventesima giornata, la prima di ritorno del girone C di Serie C. Nel secondo tempo al 18’ gli ofantini passano in vantaggio con Malcore, al 23’ i siciliani pareggiano per merito di Zunno e al 39’ D’ Andrea realizza la rete decisiva per il successo dei pugliesi. Settima vittoria in questo campionato per la squadra di Ivan Tisci che è all’ ottavo posto in classifica con 31 punti. Quarta sconfitta interna del Messina, sedicesimo con 19 punti insieme al Monopoli.