Bitonto ricorda l’agente Michele Tatulli ucciso dalle Brigate Rosse nel 1980

BITONTO – Domani, 8 gennaio 2024, alle ore 10 all’ingresso di Palazzo Gentile (sede del Municipio) a Bitonto si svolgerà l’annuale cerimonia in memoria di Michele Tatulli, l’agente della Polizia di Stato ucciso nel 1980 dalle Brigate Rosse in un agguato a Milano.Con il giovane agente bitontino, che all’epoca aveva solo 25 anni, persero la vita per mano dei brigatisti il vicebrigadiere Rocco Santoro e l’appuntato Antonio Cestari, entrambi campani.Alla cerimonia commemorativa interverranno il questore di Bari, Giovanni Signer, il sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci, il dirigente del locale Commissariato di P.S., Gerardo Di Nunno, insieme ai familiari di Michele Tatulli e ai rappresentanti delle Forze dell’ordine e della Polizia locale.Una corona di fiori sarà deposta ai piedi della lapide che all’ingresso del Municipio di Bitonto ricorda il tragico agguato avvenuto la mattina dell’8 gennaio 1980.