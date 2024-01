Brindisi, 20enne aggredito in centro. Pd: 'Urgono maggiori presidi e coinvolgimento attivo del Comune'

BRINDISI - L'episodio di violenza occorso la scorsa notte nel centro città di Brindisi ha sollevato una seria preoccupazione e richiede una risposta congiunta e decisa da parte delle Istituzioni, come denunciato in una nota dal Partito Democratico di Brindisi.L'incidente rappresenta l'epilogo più grave di una serie di attacchi che, purtroppo, hanno coinvolto giovani vittime di bullismo e microcriminalità nelle vie cittadine. Il Pd di Brindisi sottolinea la necessità di rispondere in maniera ferma a tali episodi, ponendo l'accento sul potenziamento dei presidi delle forze dell'ordine, soprattutto durante le ore della movida.Il Partito Democratico ha proposto in diverse occasioni di assumere ulteriori agenti di polizia locale, un'iniziativa volta a migliorare la sicurezza nelle zone maggiormente frequentate. Il coinvolgimento di personale aggiuntivo può contribuire a mantenere un controllo più efficace sul territorio e dissuadere atti di violenza.Il Comune di Brindisi è chiamato ad agire non solo in difesa dei propri cittadini, ma anche a preservare l'immagine della città. A questo scopo, il Pd suggerisce che l'amministrazione comunale predisponga un chiaro indirizzo politico, costituendosi parte civile in giudizio in tutti i casi di violenza che verranno denunciati, partendo dall'incidente gravissimo della notte scorsa.Questa iniziativa mira a garantire che coloro che commettono atti violenti siano chiamati a rispondere delle proprie azioni, promuovendo al contempo un senso di sicurezza e giustizia nella comunità. Si auspica che questa richiesta del Partito Democratico possa catalizzare l'attenzione delle Istituzioni locali, portando a un'immediata azione per migliorare la sicurezza pubblica nella città di Brindisi.