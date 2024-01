Ritrovato sano e salvo Giovanni Visaggi a Policoro: esito positivo nelle operazioni di ricerca

POLICORO - Giovanni Visaggi, il 54enne di Policoro di cui si erano perse le tracce dalla tarda serata di ieri, è stato ritrovato poco prima delle 20 di oggi, 20 gennaio, in una risoluzione positiva delle operazioni di ricerca.Le prime informazioni indicano che un cittadino avrebbe avvistato l'uomo nei pressi dei Giardini Murati, consentendo così di individuarne la posizione. Attualmente, Giovanni Visaggi si trova nuovamente nella sua abitazione, da cui era uscito intorno alle 22:30 di ieri in compagnia del suo cane. L'allarme era stato lanciato dalla famiglia poche ore dopo, quando non era rientrato.Le forze dell'ordine hanno lavorato diligentemente nelle operazioni di ricerca, impiegando anche le registrazioni delle telecamere presenti in città. Contestualmente, le ricerche dei cani molecolari si sono concentrate principalmente tra il museo e l'ospedale, contribuendo al ritrovamento dell'uomo.Il centro ricerche persone scomparse, attivato dalla Prefettura di Matera e coordinato dai carabinieri di Policoro, ha operato in stretto coordinamento con i vigili del fuoco, dimostrando un efficace sforzo congiunto nel garantire il successo delle operazioni di ricerca.