Capodanno a Lecce, pienone all’Apollo e in Piazza Libertini

LECCE - Questa mattina al Teatro Apollo la Banda Città di Lecce “Nino Farì”, diretta dal Maestro Giovanni Pellegrini, ha suonato il Gran Concerto di Capodanno. Il concerto, gratuito e aperto alla partecipazione libera di tutti i cittadini, ha registrato un grande successo, con il Teatro pieno in ogni ordine. L’iniziativa è stata organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con PugliArmonica e con l'Associazione Musicale Salentina. Sono state eseguite arie dalla Norma, dalla Carmen, da L’italiana in Algeri, dal Barbiere di Siviglia, dalla Traviata, dalla Cenerentola e la Marcia di Radetzky.La Banda della Città di Lecce “Nino Farì” è stata costituita per volontà del Comune di Lecce nel 2019 recuperando una lunga tradizione bandistica risalente alla metà dell'Ottocento. È composta da 38 elementi, organizzata come una tradizionale “banda da giro” con la direzione affidata al maestro Pellegrini con l’obiettivo di salvaguardare e valorizzare un fenomeno che è parte del patrimonio artistico, storico, culturale e sociale della città, profondamente radicato nella coscienza collettiva e nella tradizione del territorio e che, nel tempo, ha scandito i più importanti momenti della vita civile e religiosa della comunità, avvicinando alla musica ampi strati di popolazione.Ieri sera, in Piazza Libertini, migliaia di cittadini e turisti hanno salutato il nuovo anno in allegria, accompagnati dalla musica travolgente di Enzo Petrachi con la sua Folkband e di Claudio Prima con la Bandadriatica insieme ad altri artisti. Ad aprire la serata Ade & Steppo e Zimba Trio. Presenti in piazza il sindaco Carlo Salvemini e l’assessore allo Spettacolo Paolo Foresio.«Tanti auguri a tutti i leccesi, entriamo nel nuovo anno con una bellissima sensazione di gioia popolare grazie ai concerti gratuiti e alla splendida musica che ha allietato le prime ore del 2024 in città – dichiara il sindaco Carlo Salvemini – ringrazio quanti hanno lavorato per rendere possibile tutto ciò, ringrazio i tanti che hanno trascorso le ore di festa al lavoro per garantire ai cittadini sicurezza, servizi, svago e intrattenimento. Guardiamo con fiducia al futuro, siamo una comunità unita».