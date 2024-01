Serie C: il Taranto ha segnato 23 reti in 19 partite

Il Taranto ha segnato 23 reti in 19 partite nel girone C di Serie C. Di queste i rossoblu pugliesi ne hanno realizzate 13 nel primo tempo e 20 nella ripresa. In 7 gare i gol segnati nel secondo tempo, di Antonini allo “Iacovone” con il Foggia, Cianci col Picerno al “Curcio” e con il Brindisi allo “Iacovone”, Kanoutè con il Monterosi al “Bonolis” di Teramo e con il Potenza al “Viviani”, Zonta con la Virtus Francavilla Fontana alla “Nuova Arredo Arena” e Bifulco con il Latina allo “Iacovone” sono stati decisivi per gli jonici, per ottenere una vittoria o un pareggio. I pugliesi hanno subito 17 reti, 10 nel primo tempo e 7 nel secondo tempo. La squadra di Ezio Capuano è al quinto posto in classifica con 33 punti.