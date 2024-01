Ceglie Messapica, i lavori del Centro Risvegli procedono secondo il programma previsto

CEGLIE MESSAPICA (BR) - Mercoledì 3 gennaio 2024 si è tenuta, su iniziativa del Direttore Generale della Asl, Dr. Maurizio De Nuccio, una riunione di coordinamento presso il cantiere per la costruzione del Centro Risvegli a Ceglie Messapica.

Alla riunione erano presenti lo stesso Direttore Generale, il Dr. Tommaso Gioia, consigliere del presidente Emiliano, il Direttore Tecnico dell'azienda appaltatrice, l'Ing. Antonio Mari, e i tecnici dell’Asl Brindisi.





I lavori del Centro Risvegli procedono secondo il programma previsto.

Durante l'incontro sono stati affrontati i problemi relativi alle interferenze dei servizi sotterranei esistenti e si è concordato di realizzare un by-pass per collegare acqua, fognature, gas ed elettricità. Le attività previste per gennaio includono anche la costruzione di una nuova cabina ENEL, che consentirà la rimozione definitiva della linea di media tensione attuale, e permetterà la continuazione degli scavi nella zona coinvolta dall'ultima interferenza.

La direzione strategica ha espresso soddisfazione per l'impegno e la collaborazione tra le ditte esecutrici e i tecnici, che stanno facilitando il progresso dei lavori di questo rilevante presidio sanitario, unico in Puglia e tra i pochissimi nel sud Italia. Personalmente mi sento di ringraziare il Direttore Generale, De. De Nuccio e l'intero management ASL per l'attenzione e l'impegno che stanno dimostrando sin dal loro insediamento.