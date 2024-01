Celebrazione a Trinitapoli: presentazione del volume sui 50 anni di sacerdozio di Don Peppino Pavone

- Trinitapoli si prepara a onorare Mons. Giuseppe Pavone per i suoi 50 anni di servizio sacerdotale con la presentazione di un volume speciale intitolato "Al Servizio di Dio e del Suo Popolo." L'evento si terrà giovedì 11 gennaio alle ore 19 nel suggestivo Santuario Mariano della Beata Vergine di Loreto.Il volume, curato dal professore Pietro Di Biase, sarà presentato come tributo al parroco che ha guidato con dedizione la prestigiosa parrocchia della B.V.M. di Loreto per cinquant'anni. L'iniziativa è organizzata dal consiglio pastorale parrocchiale, chiudendo così in bellezza l'anno di festeggiamenti che ha commemorato l'anniversario del 14 luglio 2023.Oltre all'autore e al protagonista della serata, Mons. Pavone, parteciperà anche l'Arcivescovo di Trani Barletta Bisceglie, Mons. Leonardo d’Ascenzo, rendendo l'evento ancora più significativo e solenne.Il professore Di Biase ha descritto Don Peppino come "un sacerdote punto di riferimento non solo per la sua parrocchia, ma per l'intera città." Il volume, pubblicato da Lauretano, sarà regalato a tutti i presenti, diventando un prezioso ricordo di questo importante anniversario e un modo tangibile di onorare la lunga e significativa carriera di Don Peppino Pavone al servizio di Dio e della comunità.