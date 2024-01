RWE, in Puglia 2 nuovi parchi eolici

BARI - RWE, leader nella transizione verso un mondo a energia verde, ha annunciato un ambizioso progetto di espansione delle energie rinnovabili in Italia. Con l'obiettivo di aumentare la capacità installata da fonti rinnovabili a 65 GW a livello internazionale entro il 2030, RWE focalizza la sua attenzione sulla finanza etica partecipativa.In collaborazione con Ener2Crowd, una piattaforma di investimenti sostenibili autorizzata da CONSOB, RWE lancerà nel 2024 la campagna "Creiamo Energia - Insieme per la transizione energetica in Italia." Questa iniziativa supporterà la costruzione di due nuovi parchi eolici onshore: il Parco Eolico San Severo in provincia di Foggia e il Parco Eolico Mondonuovo in provincia di Brindisi, con una capacità totale prevista di 108 MW.Il crowdfunding per entrambi i progetti è attualmente in fase di "manifestazione d'interesse" attraverso il sito web dedicato. La raccolta effettiva inizierà l'8 febbraio 2024 per i cittadini locali e il 28 febbraio per i residenti in Puglia.Paolo Raia, Country Chair di RWE Renewables Italia, sottolinea l'importanza di coinvolgere attivamente le comunità locali, creando valore economico, ambientale e culturale attraverso lo sviluppo territoriale. Giorgio Mottironi, CSO e co-fondatore di Ener2Crowd, sottolinea l'opportunità per gli investitori di anticipare il loro interesse e ricevere informazioni dettagliate sul progetto.RWE ha programmato incontri diretti con le comunità locali nei comuni di San Severo e Mesagne, offrendo un'opportunità unica per condividere dettagli sui progetti e coinvolgere attivamente le persone nel processo di transizione energetica. La costruzione dei parchi eolici è in corso, con la messa in funzione prevista nel 2025, contribuendo significativamente alla capacità di generazione di energia sostenibile in Italia.