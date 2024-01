Chi l’ha visto? Il 53enne Giovanni Visaggi si è allontanato da casa ieri sera 19 gennaio e non si hanno più notizie

MATERA - Da ieri sera, 19 gennaio, non si hanno più notizie di Giovanni Visaggi, 53 anni, di Policoro. La Prefettura di Matera ha attivato lo specifico protocollo dopo la denuncia dei familiari. L’uomo lavora presso un’officina meccanica.Si teme che possa aver avuto un malore. Sono in corso le ricerche, coordinate dai Carabinieri della locale compagnia, i Vigili del fuoco, la Protezione civile e diversi volontari. Chi ha notizie o avesse visto l’uomo può avvisare le forze di Polizia. Per le ricerche sono arrivate anche le unità cinofile da Potenza e Matera. Di lui, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, al momento non c'è traccia come scomparso nel nulla.A questo punto, si rende necessaria anche la collaborazione dei cittadini. Se intravedete un uomo che assomiglia, trattenetelo e avvisate le forze dell'ordine. Tuttavia chiunque abbia notizie utili a ricostruire il successivo itinerario è vivamente pregato di contattare i familiari e/o gli organi di polizia.