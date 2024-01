Chiamata a raduno: il 16 e 17 marzo allo Zoosafari torna l’epico appuntamento con ZooComix 2024

FASANO - Col nuovo anno prende il via la programmazione degli eventi del parco fasanese e, come di consueto, la stagione si apre con la convenction più pop, coinvolgente e multisfaccettata del panorama comics.Sembra ieri che si affacciava timidamente al pubblico con il suo carico di novità, curiosità e colori. Da quella prima edizione, che già aveva sbalordito tutti, è trascorso qualche anno e ora ZooComix si accinge a spegnere la sua quarta candelina.Non resta che segnare le date: il 16 e 17 marzo ci aspettano due giornate incredibili dove esplorare un multiverso di fumetti, videogiochi, libri, serie cult, cartoon e tanto altro.Il programma della manifestazione si preannuncia sempre ricco e variegato: da quanto trapelato dalle prime indiscrezioni, ci saranno nomi di spicco, di cui sarà possibile scoprire i primi indizi nei prossimi giorni, ad aumentare ancor di più l’attesa e la voglia degli appassionati.Confermati tutti gli elementi vincenti delle scorse edizioni, dalla Gara Cosplay ai coinvolgenti concerti, dai Meet&Greet alle Q&A con ospiti di grande richiamo. E poi attività, esposizioni, mostre.Ovviamente non potranno mancare tante novità che renderanno unica anche questa nuova edizione. Comincia il conto alla rovescia: siete pronti a far spiccare il volo al supereroe che si nasconde in voi?È possibile trovare tutte le informazioni su ospiti, programmazione dettagliata e costi dell’evento, sulle pagine social Zoosafari: Facebook https://www.facebook.com/zoosafarifasano e Instagram https://www.instagram.com/zoosafarifasano/