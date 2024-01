Chiude la Gazzetta del Mezzogiorno: 'Una perdita per i più deboli'

BARI - La chiusura della Gazzetta del Mezzogiorno ha scatenato preoccupazioni e critiche da parte di Pino Giordano, Segretario Provinciale dell’Ugl Matera, il quale sostiene che la situazione va oltre la crisi generale dell'editoria in Italia e nel mondo. Secondo Giordano, la gestione passiva da parte della Edime, che ha acquisito il giornale solo due anni fa, è una delle cause principali della sua attuale chiusura."L'azienda ha dimostrato carenze conoscitive del settore, manifestatesi nella mancanza di un adeguato marketing, nella distribuzione approssimativa sul territorio e nella mancata espansione dell'informazione cross-mediale online", dichiara il sindacalista. Il disfacimento delle redazioni periferiche, incluso quella della Basilicata, rappresenta, secondo Giordano, un tradimento della storica missione del giornale di narrare il territorio dall'interno.Il Segretario Ugl sottolinea le preoccupazioni riguardo all'acquisizione del giornale, suggerendo che dietro potrebbe celarsi un interesse immobiliare legato alla sede storica della Gazzetta, situata in viale Scipione l’Africano a Bari. L'edificio potrebbe essere trasformato in un centro direzionale, sollevando dubbi sull'effettiva volontà di preservare la tradizione giornalistica della Gazzetta del Mezzogiorno.Giordano conclude il suo intervento sottolineando il possibile impatto sociale dell'acquisizione, evidenziando che 40 famiglie dipendenti dal giornale si trovano ora in una situazione di incertezza, sospese tra la Cassa integrazione a zero ore. La chiusura del giornale rappresenta non solo una perdita per il panorama mediatico, ma anche una minaccia per i lavoratori che potrebbero subire le conseguenze di una gestione che, secondo l'Ugl Matera, ha ignorato le necessità del settore giornalistico.