'Ci vediamo al Socrate?', studenti e docenti si incontrano per dialogare

BARI - Sabato 13 gennaio 2024 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 docenti e studenti del Liceo Classico “Socrate” si sono dati appuntamento a scuola per svolgere delle attività dedicate alla poesia, all’arte e alla musica, che vedranno come protagonisti gli alunni del Liceo. Saranno loro a mostrare ai ragazzi che si accingono a intraprendere il percorso di studi superiori cosa significhi far parte della comunità del "Socrate".Le diverse iniziative, alcune strutturate direttamente dai ragazzi che collaborano ai laboratori del Collettivo degli Studenti, altre guidate dalle docenti, culmineranno nella recita di versi in lingua latina e in lingua greca, con relativa traduzione, significativamente animata da una suggestiva coreografia.L'iniziativa del liceo è un esempio virtuoso di collaborazione tra scuola e territorio che contribuisce a migliorare l'orientamento scolastico degli studenti delle medie e a far conoscere ai ragazzi le opportunità che offre il Liceo. (Antonio Calisi)