Tragedia a Palermo: una donna di 70 anni strangola la figlia 44enne

PALERMO – Una tragedia ha scosso la città di Palermo, dove una donna di 70 anni ha confessato di aver strangolato la propria figlia, una donna di 44 anni di nome Maria Cirafici, in via del Visone. La vittima, colpita dalla depressione, è stata trovata senza vita all'arrivo dei soccorsi.La terribile scoperta è avvenuta dopo che la donna anziana ha chiamato il numero di emergenza, informando la polizia con le seguenti parole: "Venite, ho strangolato mia figlia". I soccorsi immediatamente sono stati allertati e si sono recati sul luogo indicato.Purtroppo, nonostante l'intervento tempestivo, i soccorritori hanno constatato il decesso della figlia al loro arrivo. La donna di 70 anni è stata subito interrogata dagli agenti della Mobile, dove avrebbe raccontato di essere stata sottoposta a una forte pressione emotiva a causa delle condizioni depressive della vittima.Le indagini sono in corso per comprendere appieno i motivi che hanno portato a questo tragico epilogo e per stabilire se la donna anziana avesse segnalato in precedenza le difficoltà della figlia alle autorità o alle strutture di supporto. La comunità di Palermo è ora sotto shock per questa terribile vicenda che ha colpito una famiglia locale.