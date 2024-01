Convegno Casartigiani Taranto, Borraccino: interlocuzione costante e positiva con la categoria

TARANTO - "Ho partecipato, ieri pomeriggio, portando anche i saluti del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, al convegno promosso dall’associazione datoriale Casartigiani Taranto". Così Cosimo Borraccino Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l'attuazione del Piano Taranto.“Gli artigiani incontrano le istituzioni, la politica e i sindacati per progettare insieme il futuro della Provincia lonica”, questo il tema dell’interessante meeeting, nell’accogliente e suggestiva cornice dell’ Relais Histò sul Mar Piccolo, a Taranto. Una serata di approfondimento sul “Futuro economico della provincia ionica" e sul “futuro dell'artigianato tra rischi, tutele e riforme del lavoro".Una categoria - prosegue Borraccino - che in provincia di Taranto vanta oltre 7500 ditte attive, con tanti dipendenti regolarmente assunti, parliamo di una parte importante del tessuto produttivo a cui rivolgere giuste attenzioni. Da assessore regionale allo sviluppo economico prima e adesso da consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del piano Taranto ho, da tempo, un’interlocuzione costante e positiva con la categoria, anche per le cose fatte, nel corso di questi anni, dalla Regione Puglia, che ci sono state riconosciute questa sera negli interventi dei vari dirigenti dell’associazione Casartigiani. Ringrazio il Coordinatore regionale di Casartigiani Puglia, Stefano Castronuovo per l’invito e per la sua grande capacità di stare pragmaticamente sui problemi della categoria".