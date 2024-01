Operazione antidroga: quattro arresti tra Orta Nova e Foggia

FOGGIA - Quattro persone sono state arrestate, di cui due in carcere e due ai domiciliari, nell'ambito di un'operazione antidroga condotta dalla Guardia di Finanza tra Orta Nova e Foggia. L'indagine, coordinata dalla procura di Foggia, ha portato all'identificazione di presunti trafficanti e spacciatori di sostanze stupefacenti operanti nella zona.Tra gli arrestati figurano A.G., 53 anni, ritenuto un elemento di spicco dell'omonimo clan attivo ad Orta Nova, e P.F., 57 anni, anch'egli proveniente da Orta Nova. Entrambi sono stati posti in carcere. Ai domiciliari, invece, sono finiti C.C., 22 anni, e S.O., 45 anni, entrambi residenti a Foggia.Le indagini hanno preso il via nel marzo scorso dopo il sequestro di 1 kg di cocaina durante un controllo stradale. La droga era in possesso di un giovane foggiano, figlio di un membro di una delle batterie della criminalità organizzata locale. Gli inquirenti hanno successivamente scoperto che la sostanza stupefacente veniva interrata nelle campagne di Orta Nova, e i sospettati utilizzavano telefoni cellulari criptati per coordinare le attività.Le indagini hanno permesso di tracciare i canali di approvvigionamento della cocaina, proveniente da esponenti di spicco della criminalità locale. Nel corso dell'operazione, sono stati sequestrati complessivamente oltre 5 kg di cocaina, documentate numerose cessioni e arrestate altre quattro persone in flagranza di reato, ritenute coinvolte nello spaccio di sostanze stupefacenti.L'operazione antidroga dimostra l'impegno delle forze dell'ordine nel contrastare il traffico di droga e la criminalità organizzata sul territorio, contribuendo così a garantire la sicurezza della comunità.