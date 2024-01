Decaro sbotta su fb: critiche aspre sui ripristini Enel e lavori in città

BARI - Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha espresso ferme critiche attraverso i social riguardo ai ripristini effettuati dall'Enel in via Andrea da Bari. Il primo cittadino è intervenuto pubblicamente per denunciare la situazione e condividere la sua frustrazione nei confronti delle undici aziende coinvolte nei lavori della città.Decaro ha dichiarato di essere intervenuto personalmente richiedendo un ripristino all'Enel e aveva precedentemente diffidato gli uffici comunali di procedere in tal senso. Nel suo sfogo sui social, ha sottolineato il disagio causato dai ripristini inadeguati lasciati sul terreno, costringendo veicoli come auto, moto, bici e monopattini a superare ostacoli inutili.Il sindaco ha denunciato il modus operandi delle aziende coinvolte nei lavori, criticandole per affidare ripristini a ditte esterne, le quali a loro volta si avvalgono di subappalti, risultando in opere di ripristino di scarsa qualità. Ha convocato le undici aziende coinvolte in una riunione un mese fa, rimproverandole apertamente.Durante una diretta, Decaro ha reso pubblico il problema, evidenziando il disagio causato dalla mancanza di attenzione ai dettagli e ai risultati finali. Ha annunciato il coinvolgimento del Nucleo Controlli Asfalti per garantire monitoraggi costanti e ha minacciato ulteriori azioni pubbliche in caso di ripristini simili.Il sindaco ha sottolineato la pericolosità del ripristino in questione e ha esortato l'Enel a risolvere prontamente la situazione. Nonostante la possibilità di denunce, Decaro ha enfatizzato la necessità di mostrare ai cittadini come operano le grandi aziende nazionali, cercando di garantire standard adeguati nei lavori effettuati in un capoluogo di regione come Bari.