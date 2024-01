Evento di rilievo al Circolo della Vela di Bari: celebrazione di Niccolò Piccinni e la musica del Settecento

BARI - Il 18 gennaio, alle ore 20:30, il Circolo della Vela di Bari ha ospitato un evento di notevole importanza in collaborazione con la delegazione FAI di Bari. La serata è stata dedicata alle celebrazioni per l'anniversario della nascita di Niccolò Piccinni, illustre musicista del Settecento. La conferenza, dal titolo "La musica illuminata di un musicista del Settecento. Niccolò Piccinni a Parigi," ha visto la partecipazione di eminenti personalità.Il capo delegazione FAI Bari, Gigi Leonetti, ha espresso la sua gratitudine alla presenza di numerosi partecipanti, sottolineando il coinvolgimento del Comune di Bari, della Città Metropolitana, del Museo Civico e del Fondo Piccinni. Leonetti ha anche menzionato l'onore della presenza dell'ultimo discendente della famiglia Piccinni e di altre istituzioni, come Formediterre, Porta d'Oriente e l'Alliance francaise. Il Circolo della Vela è stato coinvolto insieme all'intera città per celebrare Niccolò Piccinni e diffondere la conoscenza della sua musica spesso trascurata.Durante l'anniversario, è stato organizzato un concerto nel Teatro Piccinni, con diverse opere del compositore. Oltre a illustrare il patrimonio musicale di Piccinni, la serata ha mostrato magnifiche sculture, tra cui un violoncello unico creato dalla professoressa Rosa Consalvo. L'occasione è stata arricchita dalla presenza della preside dell'Istituto De Nittis Pascali, Santa Ciriello.Il noto musicologo Pierfrancesco Moliterni ha arricchito l'evento con un aneddoto intrigante, citando Claude Debussy e le sue considerazioni sul "divertente" ma all'epoca poco conosciuto 'Piccinì', noto per aver scritto oltre 60 opere. Moliterni ha condiviso questa curiosità tratta da un'opera poco conosciuta di Debussy, del 1921.L'evento ha unito appassionati di musica, esperti e apprezzatori dell'arte, contribuendo a far risplendere la figura di Niccolò Piccinni e la sua eredità musicale nel cuore di Bari.