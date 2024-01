Emergenza sanitaria al carcere di Taranto, Sappe: intervenga Asl o sarà tragedia

TARANTO - La situazione nel carcere di Taranto raggiunge livelli critici, con un'emergenza sanitaria che mette a repentaglio la salute e la sicurezza dei detenuti. Nel suo discorso di fine anno, il Presidente della Repubblica ha sottolineato l'importanza di rispettare i valori costituzionali, compresa la dignità della persona e il diritto alla salute. Tuttavia, la realtà nelle carceri, in particolare a Taranto, sembra divergere da tali principi.Recentemente, il carcere ha sperimentato una carenza di visite mediche di routine, limitate solo a emergenze, a causa della mancanza di personale medico. Il sindacato SAPPE ha denunciato questa difficile situazione, evidenziando un'assistenza sanitaria carente per i detenuti, specialmente per quelli con problemi psichiatrici e malattie croniche. Le proteste dei reclusi sono aumentate, creando una tensione che potrebbe sfociare in episodi più gravi.Negli ultimi giorni, il carcere si è trovato senza alcun medico per alcune ore, mentre il dirigente sanitario era impegnato in una riunione presso l'ASL. Questa situazione ha provocato lamentele pressanti da parte dei detenuti, evidenziando un pericoloso vuoto nell'assistenza sanitaria. La mancanza di intervento immediato rischia di innescare disordini e rappresaglie all'interno della struttura penitenziaria.Il SAPPE ha sollecitato l'intervento urgente dell'ASL affinché adotti misure adeguate per affrontare questa emergenza. Tuttavia, sembra che le risposte siano tardive e insufficienti. La mancanza di visite mediche regolari e l'assenza di un adeguato numero di medici stanno generando una situazione pericolosa e inaccettabile.Si sollevano interrogativi sul reclutamento di medici senza esperienza, retribuiti a tariffe elevate, mentre professionisti esperti in medicina penitenziaria verrebbero sottopagati e utilizzati in modo limitato. Queste disparità contribuiscono all'aggravarsi della situazione.Il SAPPE invoca l'intervento del Prefetto di Taranto e sollecita una risposta immediata dall'ASL. La mancanza di attenzione a questa emergenza potrebbe portare a conseguenze gravi, non solo all'interno del carcere, ma anche sul territorio circostante. La salute e la sicurezza dei detenuti sono in gioco, e l'inerzia delle autorità sanitarie potrebbe trasformare questa crisi in una tragedia annunciata.