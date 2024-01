Errico Porzio annuncia l'apertura di una pizzeria a Bari

BARI - Il maestro della pizza napoletana, Errico Porzio, è pronto a sbarcare a Bari, annunciando con entusiasmo il suo prossimo progetto attraverso i social media. La notizia è stata accolta con grande attenzione dai suoi numerosi seguaci, ansiosi di assaporare la rinomata pizza firmata dallo chef.Porzio ha condiviso la notizia con una foto che lo ritrae di fronte alla maestosa Basilica di San Nicola, sottolineando un legame affettivo con la città. "Due anni fa - racconta - feci un evento in questa città insieme ad Andrea, un giovane collaboratore prematuramente scomparso. L'affetto e l'accoglienza della gente furono sorprendenti, inaspettati, impressionanti. Andre', dobbiamo aprire una pizzeria quà. Sì Erri', è perfetta per noi. Sono due anni che la inseguo: Andrea, è fatta."Porzio, rivolgendosi direttamente ai suoi fan, ha suscitato la curiosità con la domanda: "Avete capito dove?" L'edificio sullo sfondo della foto, la Basilica di San Nicola, è facilmente riconoscibile per i baresi e non solo. Tuttavia, l'esperto pizzaiolo non ha fornito alcun indizio sulla zona specifica scelta per l'apertura del locale, ma è facile ipotizzare che possa trattarsi del pieno centro cittadino.L'annuncio di Errico Porzio ha già generato grande attesa e speculazioni sulla futura location della pizzeria, alimentando l'entusiasmo dei residenti di Bari e dei suoi numerosi estimatori pronti a gustare le delizie della sua arte culinaria.