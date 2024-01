Ex Ilva, Urso rassicura sull'intervento di Governo e Stato

"Il Governo e quindi lo Stato è in campo, oggi più che mai, per salvare e rilanciare la siderurgia italiana, anche e sopratutto quella rappresentata dall'Ex Ilva di Taranto, che era il più grande sito siderurgico europeo". E' quanto rassicurato da Adolfo Urso, all'indomani del rifiuto di ArcelorMittal all'aumento di capitale da 320 milioni nel tavolo convocato a Palazzo Chigi. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, nel confermare la ripresa del controllo diretto dell'Ex Ilva da parte dei soggetti precedentemente menzionati per "i disastri provocati dai governi precedenti", è convinto che il Governo riuscirà a dipanare questa matassa delicata per la salvaguardia dei livelli occupazionali e importante per la competitività dell'industria italiana. Sul futuro dell'Ex Ilva, Urso riferirà in Senato giovedì 11 gennaio 2024.