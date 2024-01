Coppa Italia: la Fiorentina elimina il Bologna ai rigori e accede alle semifinali

Acf Fiorentina fb

FIRENZE - Il match tra Fiorentina e Bologna nella Coppa Italia è terminato senza gol nei tempi regolamentari e supplementari, portando le due squadre ai rigori. La tensione è rimasta palpabile per tutta la partita, con entrambe le squadre che hanno cercato di prendere l'iniziativa ma senza riuscire a concretizzare le occasioni.Nel primo tempo, il tiro di Saelemaekers è stato respinto da Christensen al 3', mentre Kayode al 18' ha costretto Skorupski a deviare sopra la traversa. Il Bologna ha mostrato maggiore pericolosità al 34' quando Zirkzee ha scheggiato la traversa, rappresentando la miglior occasione della prima frazione.Il secondo tempo ha visto un palo di Orsolini al 5', ma entrambe le squadre hanno continuato a lottare per sbloccare il risultato. Dopo tempi supplementari senza gol, il destino della partita è stato deciso dai rigori.Il Bologna ha aperto le danze con Ferguson che ha spiazzato Christensen, seguito da Mandragora, Zirkzee e Arthur che hanno mantenuto la precisione. Dall'altra parte, Orsolini, Milenkovic e Calafiori hanno siglato i loro rigori per il Bologna, mentre Posch ha sparato alto, permettendo a Maxime Lopez di siglare il quinto rigore e consegnare la vittoria alla Fiorentina.Con una vittoria ai rigori per 5-4, la Fiorentina accede alle semifinali della Coppa Italia, lasciando il Bologna a rimpiangere la mancata opportunità di avanzare nella competizione.