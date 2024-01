Fdi, al via sabato 27 gennaio la fase congressuale nelle sei province

BARI - Con le province di Foggia e BAT si apre, sabato prossimo 27 gennaio, la fase congressuale di Fratelli d’Italia della Puglia. Sabato successivo 3 febbraio sarà la volta di Bari e Taranto, mentre sabato 10 febbraio quella di Brindisi e Lecce. In tutti gli appuntamenti saranno presenti, fra gli altri, il ministro Raffaele Fitto e il sottosegretario e coordinatore regionale del partito, Marcello Gemmato.Nel dettaglio:FOGGIA – 27 gennaio, alle 9.30 (Formedil Cpt Foggia in via Napoli km 3,800); BAT – 27 gennaio, alle 9.00 (Ipanema Club, viale Regina Elena 100, Barletta); BARI – 3 febbraio, alle 9 (Centro congressi Fiera del Levante); TARANTO - 3 febbraio, alle 9.30 (Hotel Salina, via Mediterraneo, 1); BRINDISI – 10 febbraio, alle 9.30 (Hotel Nettuno, via Angelo Titi, 41); LECCE – 10 febbraio, alle 9 (Hotel Tiziano, via Porta d’Europa).“Si apre una fase congressuale decisamente importante per Fratelli d’Italia – commenta il coordinatore regionale, on. Gemmato -, circa 17 mila tesserati pugliesi sceglieranno il proprio coordinatore provinciale. È un momento di grande democrazia interna e di grande partecipazione politica. Ma anche di grande unità e compattezza per un partito che avverte la responsabilità di essere partito di governo, chiamato a scelte importanti per il proprio territorio, per la propria regione, per l’Italia.”PS. Nei prossimi giorni saranno comunicati maggiori dettagli, compreso l’orario del punto stampa che verrà fatto in ogni provincia.