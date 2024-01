Giovanna Pedretti, si indaga per istigazione al suicidio

Sant’Angelo Lodigiano è scossa dalla tragedia di Giovanna Pedretti, la titolare della pizzeria "Le Vignole". Dopo aver ricevuto lodi per la risposta a una recensione contro gay e disabili, la donna è stata oggetto di critiche e accusata di un presunto tentativo di raggiro. La procura indaga per istigazione al suicidio, cercando di scoprire l'autore della recensione. La famiglia, attraverso il legale, chiede rispetto e tregua ai media, vivendo un dolore immenso.Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, dopo essere stata ascoltata in Procura la donna sarebbe tornata al suo locale, dove ha chiuso il turno ed è poi tornata a casa con suo marito Nello, che ha raccontato di aver avuto una discussione con la moglie. La donna si sarebbe lamentata della situazione e del clamore della vicenda, mentre il marito l’avrebbe invitata a dimenticare questa storia. A quel punto, l'uomo sarebbe andato a dormire mentre la donna avrebbe deciso di uscire, come aveva fatto altre volte, preferendo una passeggiata all’insonnia notturna. Anche per questo il marito avrebbe esitato a denunciare subito la scomparsa.L'autopsia sul corpo di Giovanna Pedretti è prevista per domani.