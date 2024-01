Trinitapoli: gli alunni della Don Milani a lezione di sicurezza con la Polizia Ferroviaria

- Nella mattinata del 16 gennaio 2024, la Polizia Ferroviaria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha dedicato una giornata educativa sulla legalità in ambito ferroviario alle classi quinte della Direzione Didattica Don Milani di Trinitapoli. Questa iniziativa rientra nel progetto educativo "Train…to be cool".Durante l'incontro, i poliziotti hanno fornito agli studenti semplici regole per garantire la sicurezza nelle stazioni e a bordo dei treni, affrontando tematiche come l'attraversamento sicuro dei binari, l'uso corretto delle cuffiette e la prevenzione di situazioni di bullismo e devianza. L'obiettivo è formare i futuri fruitori del mezzo ferroviario su comportamenti responsabili e sicuri.