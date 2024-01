Helen Mirren trionfa a Tricase con l'anteprima di 'Wonder - White bird'

- L'iconica attrice Helen Mirren ha portato la sua eleganza e luminosità a Tricase nell'ambito dell'anteprima del film "Wonder - White bird". La stella britannica, sempre più legata al Salento, ha elogiato il territorio per la sua ricca tradizione culturale e ha ringraziato calorosamente i cittadini di Tricase e Tiggiano, oltre ai doppiatori del film e alla Notorious Pictures, la casa di produzione che ha dato vita a questo nuovo lavoro cinematografico.Durante la presentazione, Helen Mirren ha evidenziato il suo profondo legame con il Salento, sottolineando il suo impegno costante nel promuovere attività culturali nel territorio. L'attrice ha descritto il film come un omaggio alla gentilezza, un valore che traspare anche nella sua vita quotidiana e che ha voluto riconoscere nel Salento."Wonder - White bird" racconta la toccante storia di un bambino emarginato costretto a confrontarsi con le regole di un nuovo istituto. La trama si sviluppa grazie alla gentilezza e alla sensibilità della nonna, sopravvissuta ed ebrea in Francia durante la seconda guerra mondiale. Helen Mirren ha enfatizzato il tema della gentilezza nel film, evidenziando la sua convinzione che, anche nelle situazioni più difficili, il potere degli emarginati trionferà nella vita.L'anteprima del film è stata un momento speciale, arricchito dalla presenza di Helen Mirren, che ha reso omaggio al Salento, un luogo che sembra riflettere la sua stessa sensibilità sociale e il suo impegno per le questioni umanitarie.