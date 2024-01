Il Lecce cede Faticanti alla Ternana

Nella sua carriera, il calciatore prima di arrivare al Lecce ad Agosto 2023, ha giocato nelle giovanili del Frosinone e nella Roma Primavera. Ha esordito nella Roma in Europa League in trasferta contro il HJK Helsinki nell’ ottobre 2022 ed è stato titolare dell’ Italia Under 19 e Under 20. Con quest’ultima squadra ha vinto l’ Europeo il 16 luglio 2023.

Il Lecce ha ceduto il centrocampista Giacomo Faticanti in prestito alla Ternana in Serie B. Il calciatore ha firmato con gli umbri fino al 30 giugno 2024. Faticanti non ha mai giocato con i salentini in questo campionato di Serie A.